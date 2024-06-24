Emekliye %38 zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 13.800 TL maaş ile 450 TL ek ödeme yolda! 10.000, 11.455 üstü alanlar temmuzda...

1 Emekliler için büyük gün yaklaşıyor. Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacakken, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca ek iyileştirme formülleri de gündemde. Peki, bu artışlar nasıl uygulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

2 KÖK AYLIK, TABAN MAAŞ NEDİR? Emekli aylığı, kişinin çalışma hayatındaki kazançları, primleri dikkate alınarak bağlanıyor. Bu, emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave ediliyor.