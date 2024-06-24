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Emekliye %38 zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 13.800 TL maaş ile 450 TL ek ödeme yolda! 10.000, 11.455 üstü alanlar temmuzda...

Türkiye'de 16 milyon emekli, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. Enflasyona endeksli zam oranının yanı sıra ek iyileştirme olup olmayacağı da gündemde. Peki, bu artışlar emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte merak edilen detaylar ve maaş hesaplaması haberimizde...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 06:17 Güncelleme 24 Haziran 2024, 06:17
Emekliye %38 zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 13.800 TL maaş ile 450 TL ek ödeme yolda! 10.000, 11.455 üstü alanlar temmuzda... 1

Emekliler için büyük gün yaklaşıyor. Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacakken, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca ek iyileştirme formülleri de gündemde. Peki, bu artışlar nasıl uygulanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Emekliye %38 zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 13.800 TL maaş ile 450 TL ek ödeme yolda! 10.000, 11.455 üstü alanlar temmuzda... 2

KÖK AYLIK, TABAN MAAŞ NEDİR?

Emekli aylığı, kişinin çalışma hayatındaki kazançları, primleri dikkate alınarak bağlanıyor. Bu, emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave ediliyor.

Emekliye %38 zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 13.800 TL maaş ile 450 TL ek ödeme yolda! 10.000, 11.455 üstü alanlar temmuzda... 3

Taban aylık ise emekliye yapılan en düşük ödeme oluyor. Eğer kök aylık ve ek ödemenin toplamı, taban aylığın altındaysa Hazine tarafından bir destek ödemesi yapılıyor. Bu ödeme e-Devlet'te '5510 Ek 19 Miktarı' olarak görülüyor.

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