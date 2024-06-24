Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...

Memur ve memur emeklisi TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı son enflasyon verilerine kilitlendi. Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı netleşecek. Zam oranı için geri sayım başlarken, artışa ilişkin iki farklı tahmin bulunuyor. Peki memurlar ve memur emeklileri bu formüllere göre ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları...
Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak olan 6 milyon memur ve memur emeklisinin zam oranı 3 Temmuz'da belli oluyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarının ne kadar artacağını gösterecek.
TÜİK, Ocak-Mayıs enflasyonunu yüzde 22.72 olarak açıklamıştı. Geriye sadece Haziran verisi kalırken, buna ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor. İlk tahmin ise Merkez Bankası'nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden…