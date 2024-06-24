Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...

Memur ve memur emeklisi TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı son enflasyon verilerine kilitlendi. Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı netleşecek. Zam oranı için geri sayım başlarken, artışa ilişkin iki farklı tahmin bulunuyor. Peki memurlar ve memur emeklileri bu formüllere göre ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları...