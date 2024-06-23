Tarım Kredi Market 23 Haziran kataloğu 2024! 4 litresi 77,90'a düştü; 100 üründe fiyatlar yarıya indi! Salça, yağ, 32'li tuvalet kağıdı...

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Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu indirimler, tüketiciler arasında heyecanla karşılandı. Gıda ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, bütçesini kontrol altında tutmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.