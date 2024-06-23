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Tarım Kredi Market 23 Haziran kataloğu 2024! 4 litresi 77,90'a düştü; 100 üründe fiyatlar yarıya indi! Salça, yağ, 32'li tuvalet kağıdı...

Türkiye genelinde uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunan Tarım Kredi Marketleri, son indirim kampanyasıyla tüketicilerin yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Yapılan duyuruya göre, marketlerde 117 farklı ürün büyük indirimlerle satışa sunulacak. İşte merak edilen aktüel kataloğu...

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 11:12 Güncelleme 23 Haziran 2024, 11:12
Tarım Kredi Market 23 Haziran kataloğu 2024! 4 litresi 77,90’a düştü; 100 üründe fiyatlar yarıya indi! Salça, yağ, 32’li tuvalet kağıdı... 1

Tarım Kredi Marketleri'nin sunduğu indirimler, tüketiciler arasında heyecanla karşılandı. Gıda ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, bütçesini kontrol altında tutmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Tarım Kredi Market 23 Haziran kataloğu 2024! 4 litresi 77,90’a düştü; 100 üründe fiyatlar yarıya indi! Salça, yağ, 32’li tuvalet kağıdı... 2

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3'lü set saklama kabı: 79,90 TL

Tarım Kredi Market 23 Haziran kataloğu 2024! 4 litresi 77,90’a düştü; 100 üründe fiyatlar yarıya indi! Salça, yağ, 32’li tuvalet kağıdı... 3

Kase: 45,90 TL

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