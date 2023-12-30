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Emekliye %37.59 + %8'lik refah payı zammı çıktı! En düşük 7.500 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR'lunun maaşı 13.792,00 TL olacak! %5 ek ödeme dahil...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, Ocak ayında belirlenecek olan zam oranını beklerken, AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi, emekli aylıklarındaki artış konusunda yeni bir ipucu sunuyor. Zam oranının yanı sıra, emeklilerin maaşlarına ek olarak ref ah payı ile iyileştirmeler de gündemde. Bu konuda yapılacak düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve onaylanması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak 2024? İşte yeni tahminlerle zam tablosu...

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 11:22 Güncelleme 30 Aralık 2023, 11:54
Emekliye %37.59 + %8’lik refah payı zammı çıktı! En düşük 7.500 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun maaşı 13.792,00 TL olacak! %5 ek ödeme dahil... 1

Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'de 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisi, Ocak zammı ile gelirlerinde artış bekliyor. Yeni asgari ücretin tespiti sonrasında, emekli ve memur maaşlarına yönelik düzenlemeler gündeme geldi. Yaklaşık 6,4 milyon kamu çalışanı, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan yeni zam oranlarını bekliyor. Yıl sonuna gelinirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, yeni asgari ücretin belirlenmesinde etkili olmuştu. Şimdi ise gözler, emekli ve memur maaşlarının belirleneceği yeni düzenlemelerde.

Emekliye %37.59 + %8’lik refah payı zammı çıktı! En düşük 7.500 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun maaşı 13.792,00 TL olacak! %5 ek ödeme dahil... 2

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN ZAM MESAJI: YÜZDE 50'YE YAKIN OLACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2023 yılını ve 2024'ten beklentileri değerlendirdi. Enflasyondaki düşüş eğilimine dikkati çeken Yılmaz, memur ve emeklilere yapılacak zam konusunda, "Alt gelir gruplarını özellikle gözetecek ve onlar için imkânlarımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi. Yılmaz, şu mesajları verdi:

Emekliye %37.59 + %8’lik refah payı zammı çıktı! En düşük 7.500 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR’lunun maaşı 13.792,00 TL olacak! %5 ek ödeme dahil... 3

"ENFLASYONA GÖRE ARTIŞ"

Memur zammı, OVP'de tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacak. Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak.

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