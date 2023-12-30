Emekliye %37.59 + %8'lik refah payı zammı çıktı! En düşük 7.500 TL alan SGK-SSK, BAĞ-KUR'lunun maaşı 13.792,00 TL olacak! %5 ek ödeme dahil...

1 Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'de 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisi, Ocak zammı ile gelirlerinde artış bekliyor. Yeni asgari ücretin tespiti sonrasında, emekli ve memur maaşlarına yönelik düzenlemeler gündeme geldi. Yaklaşık 6,4 milyon kamu çalışanı, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan yeni zam oranlarını bekliyor. Yıl sonuna gelinirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, yeni asgari ücretin belirlenmesinde etkili olmuştu. Şimdi ise gözler, emekli ve memur maaşlarının belirleneceği yeni düzenlemelerde.

2 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN ZAM MESAJI: YÜZDE 50'YE YAKIN OLACAK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2023 yılını ve 2024'ten beklentileri değerlendirdi. Enflasyondaki düşüş eğilimine dikkati çeken Yılmaz, memur ve emeklilere yapılacak zam konusunda, "Alt gelir gruplarını özellikle gözetecek ve onlar için imkânlarımızı sonuna kadar zorlayacağız" dedi. Yılmaz, şu mesajları verdi: