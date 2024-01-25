Emekliye 3.693 TL'lik zam farkı ile en düşük maaş listesi geldi! 7.565, 7.850 TL altındaki kök aylıkta '5510 Ek 19' detayı! SSK ve Bağ-Kur’lulara intibak farkı...

1 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden gözden geçirin" talimatı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerine yeni bir müjde geldi. Yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşlarına yüzde 11.68'lik refah payı eklenerek, emekli maaşları yüzde 49.25'e yükseltildi. Bu önemli güncellemeler, Meclis'te yasalaşacak ve emekli vatandaşların maaşlarına etkisini Şubat ayında gösterecek.

2 Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı büyüdü. Enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 37.57 olan, ilave 5 puan artışla yüzde 42.6'ya yükseltileceği açıklanan Ocak ayı zam oranı 6.68 puanlık bir ilave daha yapılarak yüzde 49.25'e çıkarıldı.