Emekliye %35 zam hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'lu için 15.000 TL seyyanen zam listede! 2'si 1 arada maaş ile 10.000, 11.150 TL alanlar...

1 2024 yılının Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, enflasyon rakamlarıyla birlikte gündemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin maaşları, enflasyon farkı doğrultusunda yılda iki defa, her 6 ayda bir artırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayının enflasyon verilerini geçtiğimiz günlerde açıkladı ve bu doğrultuda 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşı zam oranı da kesinleşecek.

2 Mayıs Enflasyon Verileri Açıklandı: Emekli ve Memurların Temmuz Zammı Netleşiyor Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacağı zam oranları hakkında önemli ipuçları ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte, 5 aylık enflasyon oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Kesin zam oranları için Haziran ayı enflasyon verisi beklenirken, 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun gelirinde önemli artışlar bekleniyor.