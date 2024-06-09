Her emekliye 15 bin TL zam: TÜED oransal yerine seyyanen zam teklifini getirdi! Karar Temmuz'da verilecek

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, enflasyona göre yüzde dilimli zam modelinin değişmesi gerektiğini söyledi. Ergün, 15 bin TL seyyanen zam beklediklerini duyurdu.
Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olmasının ardından emeklilerin gözü, maaş zammını netleştirecek olan haziran enflasyonuna çevrildi.
Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 arasında çıkması bekleniyor. Eğer refah payı verilmez ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alacak.
Bu da yüzde 25-30 arasında olacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 20-25 arasında toplu sözleşme ve enflasyon farkı artışı alacak. Ancak 10-15 puanlık refah payı eklendiğinde ve zam oranları eşitlendiğinde tüm emeklilerin artışı yüzde 35-40 arasında olacak.