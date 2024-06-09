Her emekliye 15 bin TL zam: TÜED oransal yerine seyyanen zam teklifini getirdi! Karar Temmuz'da verilecek

Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 arasında çıkması bekleniyor. Eğer refah payı verilmez ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alacak.

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Bu da yüzde 25-30 arasında olacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 20-25 arasında toplu sözleşme ve enflasyon farkı artışı alacak. Ancak 10-15 puanlık refah payı eklendiğinde ve zam oranları eşitlendiğinde tüm emeklilerin artışı yüzde 35-40 arasında olacak.