Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa'da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke

1 Hem karada hem de denizde petrol ve doğal gaz üretimine devam eden Türkiye, uluslararası alanda da kendini ispatlamayı sürdürüyor.

2 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2023 Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre; 2024 yılı mart ayı itibarıyla Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi.

