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Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa'da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke

'Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan "Enerjide tam bağımsızlık" hamlesi bugün meyvelerini veriyor. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ve Gabar'da 34 kuyuda devam eden petrol üretimi ekonomiye önemli katkılar sağlarken bir yandan da hidrokarbon çalışmaları sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" sözlerini ilham alarak denizde ve karada hidrokarbon aramacılığına ağırlık verildi. Bu kapsamda Türkiye, Avrupa'da hidrokarbon aramacılığının en yoğun olduğu ikinci ülke oldu.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 07:51 Güncelleme 09 Haziran 2024, 08:25
Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa’da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke 1

Hem karada hem de denizde petrol ve doğal gaz üretimine devam eden Türkiye, uluslararası alanda da kendini ispatlamayı sürdürüyor.

Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa’da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke 2

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2023 Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre; 2024 yılı mart ayı itibarıyla Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi.

Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa’da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke 3


Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ikinci ülke olarak öne çıktı. Sadece Ukrayna, 46 kule ile sondaj yapan aktif kule sayısı bakımından Türkiye'nin önüne geçti.

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