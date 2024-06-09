Enerjide tam bağımsızlık şiarı! Mimarı Berat Albayrak çalışmalar tam gaz sürüyor: Türkiye Avrupa'da hidrokarbon aramacılığında ikinci ülke

Hem karada hem de denizde petrol ve doğal gaz üretimine devam eden Türkiye, uluslararası alanda da kendini ispatlamayı sürdürüyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2023 Petrol ve Doğal Gaz Sektör Raporu'na göre; 2024 yılı mart ayı itibarıyla Türkiye'de aynı anda sondaj yapan aktif kule sayısı 45 olarak kaydedildi.
Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ikinci ülke olarak öne çıktı. Sadece Ukrayna, 46 kule ile sondaj yapan aktif kule sayısı bakımından Türkiye'nin önüne geçti.