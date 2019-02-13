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Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...

13.02.2019 09:46

Emeklilik başvurusu yapanlara sağlanan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında avans çekebilecek, geri ödemeyi taksitle ve faizsiz olarak yapacak... En az avans 3 bin 376 lira olacak.


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