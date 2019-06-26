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Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar

Kayıt dışı oranı son yıllarda alınan önlemlerle hızla düşerken, geçmişte çalıştığı halde sigortası görünmeyenler hizmet tespiti yaptırabiliyor. Ancak bazı durumlarda zaman aşımı da var, dikkat. Peki Sigortanın kayıt dışı olduğu nasıl öğrenilir? Başvuru için herhangi bir zaman aşımı var mıdır? Sonuç emekliliği etkiler mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

26.06.2019 07:51 - Son Güncelleme: 26.06.2019 07:51
Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar

Türkiye'de işgücünün yaklaşık yüzde 30'u kayıtdışı çalışıyor. Yani hiç sigortası yapılmıyor. Bu oran daha önceki yıllarda yüzde 50'ler seviyesinde idi.

Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar

Denetim ve çalışmalarla oran düşüyor. Özellikle ALO 170'in bunda büyük katkısı var. Bunun yanında maaşlar düşük gösterilerek yapılan kayıt dışılık da bulunuyor. Böylece çalışanların hakları, devletin prim ve vergileri çalınıyor.

Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar

BAŞVURU SGK'YA
Geçmişte bir işyerinde fiilen çalışmışsınız ama bu kayıtlarda görünmüyorsa yani sigorta yapılmadıysa hizmet tespiti için hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurabilir hem de dava açabilirsiniz.

Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar

Çalıştığınız işyerini ve hangi zamanda çalıştığınızı delillerle birlikte toplayıp kuruma yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Bazı durumlarda zaman aşımı devreye giriyor, buna dikkat edin. Delilleriniz sağlamsa bu yıllarınız sayılacak, işe giriş tarihiniz geriye çekilecektir. Böylece daha erken emekli olunabilecektir.

Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar

Başta 5510 sayılı yasa olmak üzere birçok düzenleme bu konuda çalışanların haklarını koruyor. Hatta çalışan öldüğünde hak sahipleri de dava açabiliyor.

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