Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar
Kayıt dışı oranı son yıllarda alınan önlemlerle hızla düşerken, geçmişte çalıştığı halde sigortası görünmeyenler hizmet tespiti yaptırabiliyor. Ancak bazı durumlarda zaman aşımı da var, dikkat. Peki Sigortanın kayıt dışı olduğu nasıl öğrenilir? Başvuru için herhangi bir zaman aşımı var mıdır? Sonuç emekliliği etkiler mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
26.06.2019 07:51
- Son Güncelleme: 26.06.2019 07:51
Çalıştığınız işyerini ve hangi zamanda çalıştığınızı delillerle birlikte toplayıp kuruma yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Bazı durumlarda zaman aşımı devreye giriyor, buna dikkat edin. Delilleriniz sağlamsa bu yıllarınız sayılacak, işe giriş tarihiniz geriye çekilecektir. Böylece daha erken emekli olunabilecektir.
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