Erken emeklilik için hizmet tespiti! Hizmet tespiti ve erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar

Denetim ve çalışmalarla oran düşüyor. Özellikle ALO 170'in bunda büyük katkısı var. Bunun yanında maaşlar düşük gösterilerek yapılan kayıt dışılık da bulunuyor. Böylece çalışanların hakları, devletin prim ve vergileri çalınıyor.



