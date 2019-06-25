Erken emekli olma şartları nedir? Yıpranma hakkı nasıl kullanılır? Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması kimler için?
Son dakika erken emeklilik haberleri... Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunabiliyor. Örneğin 10 yıl çalışan bir fert yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir. Yaştan emeklilik hakkının arkasında belirli bir süre çalışması olan fakat artık yaşı nedeniyle çalışması çok daha zor olan kişilere emeklilik hakkı tanınması düşüncesi yatıyor. Prim ödeme gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı sebebiyle prim ödeme gün sayısını tamamlama olanakı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir. Peki erken emekli olma şartları nedir? Yıpranma hakkı nasıl kullanılır? Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması kimler için?
Erken emeklilik yüz binlerce kişinin hayali. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar bir an önce emekli olmak için her yolu araştırıyor. Erken emeklilik için bazı fırsatlar bulunuyor. Onların başında yıpranma payı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve toplu ödeme geliyor. Prim eksiği nedeniyle emekli olamayanlar gibi yaş nedeni,yle emekli olamayanlar da var. Bu formüller ile yüz binlerce kişi emekliliğini birkaç yıl öne çekebilir. Peki, Yıpranma hakkı nasıl kullanılır? Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması kimler için? Sizler için erken emeklilik fırsatı sunan 4 maddeyi hazırladık. İşte detaylar...
Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.
SSK, BAĞKUR ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Bağkur'dan 2019 yılında erken emekli olabilmek için gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. Bir takım özel durumlarda Bağkur'lu sigortalılar erken emekli olabilmektedirler. Bilindiği üzere 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu ile SSk, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan oluşan üç tip sigortalılık yeniden düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanarak 4A, 4B ve 4C olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bağkur olarak isimlendirilen ve Sosyal Güvenlik Reformunun ardından 4B olan sigortalılık türünde daha çok kendi işini yöneten işletme sahipleri, serbest meslek erbabı, tacirler ve ziraat işiyle uğraşan çiftçiler yani kamu ya da özel bir kuruma tabi olarak çalışmaksızın sigortalı olmak isteyen vatandaşların faydalandığı sigortalılık türüdür. Bağkur emeklilik hesaplama ve emeklilik şartlarını detaylıca inceleyelim.
BAĞ-KUR'DAN ERKEN EMEKLİ OLMANIN YOLLARI
Bağ-Kur yani 4B gurubunda sigortalı olup prim yatıran vatandaşların birtakım şartlara uygunluk sağlanması durumunda, nispeten daha erken emekli olma şansı yakalamaları mümkün hale gelmektedir. Temel olarak 3 ana başlık halinde incelenebilecek bu erken emeklilik imkanı için sağlanması gereken şartlar şu şekilde özetlenebilir;
Erkekler için askerlik borçlanması,
Kadınlar için engelli çocuk annesi ya da evlatlık çocuk edinme ve doğum borçlanması,
Yaş kriteri ile de erken emekli olunabilmektedir.
Bağkur'a tabi sigortalılar erken emekli olarak, emekli maaşlarını önceden alabilir, çalışma hayatlarını olması gereken süreden daha önce sona erdirebilirler. Bağkur emeklilik şartları kadın ve erkekler için farklılık göstermekle birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde kendine has bazı avantajlar sağlayabilmektedir.