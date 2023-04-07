Emekliye %31 intibak zam farkı hesabı netleşti! SSK, Bağkur’luya 1.300 TL ilave ödeme! 2000-2003-2005-2007-2008 sonrası sigortalılar TEK LİSTEDE! 8.800 TL ekstra...

Emekli taban aylıklarına yapılan zamla birlikte gözler intibak yasasına çevrildi. 2000 sonrası emekli olanlar maaş farkları açısından intibak zammını bekliyor. Son olarak TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak düzenlemesi ve emeklilerin hastaneye gittiklerinde aylıklarından kesilen katkı parası konusunda da Bakan Bilgin'den destek istedi. Peki, bu sene intibak yasası çıkacak mı? İntibak çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...