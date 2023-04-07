Emekliye %31 intibak zam farkı hesabı netleşti! SSK, Bağkur'luya 1.300 TL ilave ödeme! 2000-2003-2005-2007-2008 sonrası sigortalılar TEK LİSTEDE! 8.800 TL ekstra...
İntibak zammı için aramalar hız kazandı. Emekli maaşlarının 7.500 TL'ye yükseltilmesi, ikramiyelerin ise 2.000 TL olmasının ardından gözler intibak yasasına çevrildi. 2000'den sonra emekli olanlar maaşlarındaki farklılıklardan dolayı düzenleme talep ediyor. Yapılacak düzenleme ile 2000 sonrası emekli olanların maaşlarında, 1300 TL tutarında bir fark olacağı düşünülüyor. Böylece aradaki farkın kapanacağı ileri sürülüyor. Peki, emekli maaşlarına intibak zammı gelecek mi? İşte son gelişmeler ve açıklamalar haberimizde!
07.04.2023 20:24 - Son Güncelleme: 07.04.2023 20:24
Emekli taban aylıklarına yapılan zamla birlikte gözler intibak yasasına çevrildi. 2000 sonrası emekli olanlar maaş farkları açısından intibak zammını bekliyor. Son olarak TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak düzenlemesi ve emeklilerin hastaneye gittiklerinde aylıklarından kesilen katkı parası konusunda da Bakan Bilgin'den destek istedi. Peki, bu sene intibak yasası çıkacak mı? İntibak çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...