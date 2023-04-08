Bulan turnayı gözünden vuruyor! Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli!
Kuzugöbeği mantarı, bölgedeki köylülerin geçim kaynağıdır ve tazesinin kilogramı 600 TL'den, kurutulmuşu ise 6 bin 500 TL'ye kadar satılmaktadır. Yangın sonrası çıkan bu nadir mantar, son zamanlarda yaşanan kuraklık nedeniyle nadir görülmekteydi. Ancak bu hafta etkili olan yağışlarla birlikte, Kozan'ın Kızlarsekisi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yeniden kendini gösterdi.
08.04.2023 09:25 - Son Güncelleme: 08.04.2023 09:25
Geçtiğimiz yıl Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını, bin 650 hektarlık alanda büyük zararlara neden oldu. Ancak, bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları sayesinde, yangın sonrası küle dönen alan tekrar yeşillenmeye başladı. Bu yeşillenme sürecinde, kuzugöbeği mantarı da tekrar ortaya çıktı.
Köylüler, ellerinde sopalarla her taşın altında kuzugöbeği mantarını aramak için mesaiye başladı. Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Ali Gök, "Yanık sahadaki mantarların toplamasını yapıyoruz.
Şimdi de kuzugöbeği mantarı ormanda fışkırtı. 500-600 TL arasında satılıyor. Bazen bir kilo bazen 5 kilo bulabiliyoruz bölge bölge değişiyor arıyoruz" dedi.