Bulan turnayı gözünden vuruyor! Köylüler fellik fellik onu arıyor! Altından bile değerli!

Geçtiğimiz yıl Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangını, bin 650 hektarlık alanda büyük zararlara neden oldu. Ancak, bahar yağmurları ve orman işletme ekiplerinin tohumlama çalışmaları sayesinde, yangın sonrası küle dönen alan tekrar yeşillenmeye başladı. Bu yeşillenme sürecinde, kuzugöbeği mantarı da tekrar ortaya çıktı.