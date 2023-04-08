RAMAZAN İMSAKİYE
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Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf...

EYT Bağkur prim sayısı hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında, "EYT Bağkur prim şartı düştü mü?" sorusuna yanıt aranıyor. Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor. Peki, çalışma ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.

takvim.com.tr
08.04.2023 11:14 - Son Güncelleme: 08.04.2023 11:14
Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf... EYT’DE BAĞKUR PRİM ESNEKLİĞİ!

Bağkur prim gün şartı için düzenlemeler yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti. Emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi istendi. Peki, EYT Bağkur prim şartı düştü mü? EYT'de Bağkur prim sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

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Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf... EYT’DE BAĞKUR PRİM ESNEKLİĞİ!

Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor.

Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf... EYT’DE BAĞKUR PRİM ESNEKLİĞİ!

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi.

Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf... EYT’DE BAĞKUR PRİM ESNEKLİĞİ!

ATO Başkanı Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf... EYT’DE BAĞKUR PRİM ESNEKLİĞİ!

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran'ın talebini olumlu karşıladı.

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