Sigortayı 5 sene geri çekecek! 3600 gün primle kısmi emeklilikte 900 gün silinecek! 2925 Tarım, esnaf...

Bağkur prim gün şartı için düzenlemeler yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti. Emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi istendi. Peki, EYT Bağkur prim şartı düştü mü? EYT'de Bağkur prim sayısı kaç oldu? İşte detaylar...