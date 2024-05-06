22,50'ye düştü, 66 üründe altın indirimler! Tarım Kredi Kooperatif Market 5-15 Mayıs kataloğu 2024! Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, siyah zeytin...

Tarım Kredi Marketleri, yeni haftaya dolu dolu bir aktüel katalogla başlıyor! Zincir marketlerin vazgeçilmezi olan Tarım Kredi Marketleri, 5-15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünlerle dolu bir fırsatlar zinciri sunuyor. Bu kapsamlı katalogda gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler ve cazip fiyatlar müşterileri bekliyor. Tarım Kredi Marketleri, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla buluşturma misyonunu sürdürüyor ve bu yeni katalog da bu misyonu başarıyla yansıtıyor. İster günlük ihtiyaçlarınız için ister özel bir alışveriş planı için, Tarım Kredi Marketleri'nin bu özel fırsatlarını kaçırmak istemeyeceksiniz.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5-10 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak amacıyla özel indirimler sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu vurgulayarak talimat verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu indirimli ürünler listesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Vakumlu Saklama Kabı: 18,90 TL
Süzme Çiçek Balı: 84,50 TL