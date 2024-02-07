Emekliye 3.000 TL iade listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 9-29 Şubat arasında 2'si 1 arada maaş verilecek! 12.750 TL'lik yeni ek ödeme...

Aralık ayında, Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaflar için en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6.820,84 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayında gerçekleşen zam oranlarına göre, söz konusu aylık maaş tutarı yüzde 37,57 artışla 9.383,43 TL olarak ödendi. Yüzde 49,25'lik bir artışla birlikte ise aylık maaş tutarı 10.180,10 TL'ye yükseldi. Öte yandan tüm emeklilere yeni ek ödeme miktarları belirlendi. İşte emeklinin kazanımları...
BUGÜN HESAPLARDA
SSK emeklileri dün farkları hesabında görürken, bugün de Bağ-Kur emeklilerine ödeme yapılıyor. Emekliler Ocak ayında aylıklarını yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden almıştı.
Şimdi yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin lira taban aylık ödemesi üzerinden hesaplama yapıldı. Hesaplanan tutar ile Ocak ayında yatırılan tutar çıkarıldı. Ortaya çıkan rakam emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.