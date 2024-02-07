Emekliye 3.000 TL iade listesi çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 9-29 Şubat arasında 2'si 1 arada maaş verilecek! 12.750 TL'lik yeni ek ödeme...

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Aralık ayında, Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaflar için en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6.820,84 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayında gerçekleşen zam oranlarına göre, söz konusu aylık maaş tutarı yüzde 37,57 artışla 9.383,43 TL olarak ödendi. Yüzde 49,25'lik bir artışla birlikte ise aylık maaş tutarı 10.180,10 TL'ye yükseldi. Öte yandan tüm emeklilere yeni ek ödeme miktarları belirlendi. İşte emeklinin kazanımları...