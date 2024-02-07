Ek zam farkı ödemelerinde sıra Bağ-Kur'luda | Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık

SSK emeklileri dün farkları hesabında görürken, bugün de Bağ-Kur emeklilerine ödeme yapılıyor. Emekliler Ocak ayında aylıklarını yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık ödemesi üzerinden almıştı. Şimdi yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin lira taban aylık ödemesi üzerinden hesaplama yapıldı. Hesaplanan tutar ile Ocak ayında yatırılan tutar çıkarıldı. Ortaya çıkan rakam emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

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EN DÜŞÜK AYLIK NE OLDU?

Aralık'ta Bağ-Kur esnaf emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu tutarda aylık alan emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırılıyordu. Söz konusu aylık Ocak ayında maaş gününde yüzde 37.57 zam ile 9 bin 383 lira 43 lira olarak ödendi. Yüzde 49.25 zamla birlikte ise 10 bin 180 lira 10 kuruşa yükseldi.