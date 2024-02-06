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6-7 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 2024 | 24'lüsü 149,50 TL'ye düştü! Raflarda yerini aldı! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

BİM mağazalarının yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve bu hafta alışveriş yapmak isteyenler için oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Çarşamba ( 7 Ocak 2024 ) günü başlayacak olan bu özel kampanyada, tüketiciler birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilecekler.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:41 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:41
6-7 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 2024 | 24’lüsü 149,50 TL’ye düştü! Raflarda yerini aldı! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı... 1

BİM mağazaları, müşterilerine her hafta Salı ve Cuma günleri için özel olarak hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlerle dolu olan katalog, alışveriş tutkunlarının beklentilerini karşılıyor.

6-7 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 2024 | 24’lüsü 149,50 TL’ye düştü! Raflarda yerini aldı! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı... 2

Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 179 TL

Efsane Tam Buğday Un 2 kg 35 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 48,50 TL

Saban Nohut 2,5 kg 99,75 TL

Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 42,50 TL

6-7 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 2024 | 24’lüsü 149,50 TL’ye düştü! Raflarda yerini aldı! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı... 3

Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL

Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL

Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL

Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL

Sütyen Slip 3'lü Takım 245 TL

2'li Boxer Erkek 69,50 TL

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