BİM mağazalarının yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve bu hafta alışveriş yapmak isteyenler için oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Çarşamba ( 7 Ocak 2024 ) günü başlayacak olan bu özel kampanyada, tüketiciler birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilecekler.
BİM mağazaları, müşterilerine her hafta Salı ve Cuma günleri için özel olarak hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlerle dolu olan katalog, alışveriş tutkunlarının beklentilerini karşılıyor.
Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 179 TL
Efsane Tam Buğday Un 2 kg 35 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 48,50 TL
Saban Nohut 2,5 kg 99,75 TL
Namet Acılı-Acısız Dana Kebap 42,50 TL
Filament Led Dekoratif Ampul 279 TL
Işıklı Ahşap Çerçeve 169 TL
Küçük Dekoratif Metal Mumluk 69 TL
Büyük Dekoratif Metal Mumluk 79 TL
Sütyen Slip 3'lü Takım 245 TL
2'li Boxer Erkek 69,50 TL