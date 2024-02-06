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BİM mağazaları, müşterilerine her hafta Salı ve Cuma günleri için özel olarak hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlerle dolu olan katalog, alışveriş tutkunlarının beklentilerini karşılıyor.