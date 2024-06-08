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Emekliye %30 zam hesabı oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 3 bin TL ikramiye ile 14.599 TL maaş kapıda! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar temmuz ayında...

Temmuz ayında maaş zammı bekleyen emekliler, ek iyileştirme müjdesiyle de umutlanıyor. Bu bağlamda, taban aylık artışı ve refah payı konuları ön plana çıkmış durumda. Eğer ek iyileştirme kararı alınırsa, Meclis tatile girmeden gerekli adımlar atılacak. Emeklilerin maaşlarında yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başlamışken, gözler ek iyileştirmelerde. Peki, temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 15:30 Güncelleme 08 Haziran 2024, 15:31
Emekliye %30 zam hesabı oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 3 bin TL ikramiye ile 14.599 TL maaş kapıda! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar temmuz ayında... 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca emeklinin Temmuz ayında alacakları zam oranı da netleşmeye başladı. 2024 yılının ilk beş ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen zam oranı %22.72 olarak kesinleşti. Ancak, yılın ilk yarısındaki enflasyon tahminlerine göre bu oranın %25'i aşması bekleniyor.

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Emekliye %30 zam hesabı oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 3 bin TL ikramiye ile 14.599 TL maaş kapıda! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar temmuz ayında... 2

Temmuz ayında maaş zammı bekleyen emekliler, ek iyileştirme müjdesiyle de umutlanıyor. Bu bağlamda, taban aylık artışı ve refah payı konuları ön plana çıkmış durumda. Eğer ek iyileştirme kararı alınırsa, Meclis tatile girmeden gerekli adımlar atılacak. Emeklilerin maaşlarında yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başlamışken, gözler ek iyileştirmelerde. Peki, temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Emekliye %30 zam hesabı oluştu! SSK, Bağ-Kur’luya 3 bin TL ikramiye ile 14.599 TL maaş kapıda! 10.000, 11.450, 12.500 TL alanlar temmuz ayında... 3

Enflasyon tahminlerine göre artışın memur emeklilerinde yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 25 seviyelerinde olması bekleniyor. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme de bekleniyor.

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