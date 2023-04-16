Emekliye %30 intibak zam hesabı yapıldı! 2000-2005-2008 sonrası sigortalılar bayram edecek! A,B,C ayrımı yok! Maaşlara 1.300 TL ilave...
Emekliler taban maaşlarına yapılan 7.500 TL'lik zam sonrası gözlerini intibak yasasına çevirdi. 2000'den sonra emekli olanlar intibak zammı için yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, seçim öncesinde tekrar gündeme gelmesi bekleniyor. Peki 2023 yılında emekli maaşına intibak düzenlemesi yapılacak mı? SGK ve Bağkur emekli maaşına 1300 TL intibak zammı olacak mı? İşte konu hakkında son gelişmeler haberimizde...
Emeklinin gözü intibak ile ilgili yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak için yasa çıkmasını bekliyor. İntibak yasasının hayata geçirilmesi durumunda emeklilere 1300 lira arasında zam yolu açılması bekleniyor. Konu ile ilgili aramalarda "Emekli maaşına intibak düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...
1- MAKAS KAPANACAK
Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.