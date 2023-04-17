En az 7.500 TL emekli maaşı! 20-25 yıl evli kalan ev hanımlarına 48-50 yaşında erken emeklilik! 2008 sonrası için SGK'dan tek evrak yeterli: 4B Bağkur 3600 gün + 10 yıl sigorta...

SGK emeklilik sisteminde bazı şartlar sunarak, bunları tamamlayanlar için hak tanıyor. 25 yıl evli kalana emeklilik müjdesi uzun zamandır gündemde yerini korurken AK Parti'den yeni açıklama geldi. Seçim beyannamesinde ev kadınlarının isteğe bağlı primlerinin 3'te 1'inin devlet tarafından karşılanacağı yer aldı. Böylelikle anneler için emeklilik yaşı estenilmiş olacak. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primleri için devlet yılda 12 bin 810 lira destek sağlayacak. Peki, kimler bu fırsattan yararlanacak? 25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik hakkı verilecek mi? İşte detaylar...