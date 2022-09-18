Emekliye 3 yıl sözüyle ödeme! SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak yetiyor! Promosyonlar 10.000 TL, son 13 gün! HSBC, Odeabank, QNB...
Tüm SGK emeklilerini kapsıyor! Emeklilere ek gelirler arttı. Bankaya giden parasına kavuşuyor. Her yıl promosyon alan milyonlarca emekli 2022 yılında dev zamla havalara uçtu. Bankaların emekli promosyon ödemeleri 7.000, 8.000, 9.000 hatta 10.000 TL'ye çıktı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte TEB, İNG, İş Bankası, Anadolubank, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, FİBA, Garanti, Şekerbank, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Burgan Bank, Alternatifbank, HSBC, Odeabank, QNB Finansbank emekli promosyon miktarı...
Emekliye 3 yıl sözüyle ödeme! SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak yetiyor! Promosyonlar 10.000 TL, son 13 gün kaldı! HSBC, Odeabank, QNB ve diğer bir çok banka promosyon ödemelerinde güncelleme yaptı. Hangi bankanın ne kadar promosyon ödediği merak edilirken süre sınırına dikkat çekildi. Bankalar, ödemeler için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı. İşte banka banka güncel 2022 Eylül ayı emekli promosyon kampanyalarının tümü…
EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON
Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.