Emekliye 3 yıl sözüyle ödeme! SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’lu olmak yetiyor! Promosyonlar 10.000 TL, son 13 gün! HSBC, Odeabank, QNB...

Emekliye 3 yıl sözüyle ödeme! SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak yetiyor! Promosyonlar 10.000 TL, son 13 gün kaldı! HSBC, Odeabank, QNB ve diğer bir çok banka promosyon ödemelerinde güncelleme yaptı. Hangi bankanın ne kadar promosyon ödediği merak edilirken süre sınırına dikkat çekildi. Bankalar, ödemeler için 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihini 30 Eylül'e kadar uzattı. İşte banka banka güncel 2022 Eylül ayı emekli promosyon kampanyalarının tümü…