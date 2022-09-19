3.500 TL karşılıksız para veriliyor! TC No 0,2,4,6,8 olanlar: 9 ay hesaplara yatacak! ATM'den tek tuşla alabilirsiniz!
Hayalini kurdukları üniversiteye yerleşenler ekonomik olarak rahat bir eğitim hayatı sürmek amacıyla geri ödemesiz burs veren kurumları araştırıyor. Devletin verdiği desteklerin yanı sıra birçok kurum da eğitime destek sağlamak amacıyla karşılıksız burs imkanı tanıyor, tabii bunun için şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. İşte öğrencilere verilen burs miktarları ve şartlar!
Karşılıksız ödemeler yapılacak! Paralar her ay öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Gençlere üniversitelerden güzel haber geldi. Bu yıl çok sayıda üniversite ve birçok kurum üniversite öğrencilerine burs vermek için . Başarı bursunun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek ödemesi yapılacak. İşte burs miktarları haberimizde...
BURS VEREN ÜNİVERSİTELER
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversite'sinden öğrencilere 2.500 TL burs imkanı sunuluyor. Öğrencilerin dereceye girdikleri puan türü ile yerleştikleri bölümün puan türünün aynı olması ve Boğaziçi Üniversitesi'ne 1. tercihinde yerleşmek ön koşul olarak kabul ediliyor.
Başarı Burslarının devamı için Dil Hazırlık Okulu'nun bir yılda başarıyla tamamlanması gerekiyor. Öğrencinin genel not ortalaması her dönem için 4.00 üzerinden 3.00'ün altına düşmediği sürece burs ödemeleri devam ediyor. Puan türlerinde birinci olanlara 2.500 TL veriliyor. Derecelerine göre öğrencilere barınma imkânı ile yüzme havuzu, sinema salonu üyelikleri sağlanıyor.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ Geliştirme Vakfının, üniversite giriş sınavında alınan yerleştirme puan sıralamasına göre verdiği başarı bursları, karşılıksız ve ingilizce hazırlık programında geçirilebilecek 1 yıl ile lisans programında geçirilecek 4 yılı kapsıyor.
Öğrenciler, dereceye girdikleri puan türü ile kayıt oldukları programın puan türünün aynı olması ve ODTÜ'de yerleştikleri programı 1. tercihlerine yazmaları durumunda başarı burslarından birini almaya hak kazanıyor.