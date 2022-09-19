3.500 TL karşılıksız para veriliyor! TC No 0,2,4,6,8 olanlar: 9 ay hesaplara yatacak! ATM'den tek tuşla alabilirsiniz!

Karşılıksız ödemeler yapılacak! Paralar her ay öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Gençlere üniversitelerden güzel haber geldi. Bu yıl çok sayıda üniversite ve birçok kurum üniversite öğrencilerine burs vermek için . Başarı bursunun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek ödemesi yapılacak. İşte burs miktarları haberimizde...