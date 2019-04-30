Kaza yapan değer parası alır! Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır?
Trafik kazası yapanlar dikkat! Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka sigorta şirketlerinden talep edin. Değer parasını alabilmek için bir aracıya, yardımcıya ihtiyacınız yok. O yüzden bu şekilde sizden para talep eden, yardımcı olacağını söyleyenlere itibar etmeyin. Kendiniz sigorta şirketinize başvurarak değer kaybını kolayca alabilirsiniz. Peki değer parasını almak için başvuru şartları neler? Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır? Merak edilen tüm soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için cevapladı. İşte araç sahiplerini ilgilendiren tüm detaylar...
30.04.2019 07:50
- Son Güncelleme: 30.04.2019 07:50
Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Buraya kadar bir sorun yok. Sistem küçük aksaklıklar olsa da gayet iyi işliyor. Hatta şimdi kazalarda polis çağırmadan tutanak tutularak sorun hallediliyor. Hatta sigorta şirketlerinin cep telefonu uygulamalarıyla bile işlemler otomatik yapılıyor.
DİĞER GALERİLER