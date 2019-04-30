GaleriEkonomi

Kaza yapan değer parası alır! Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır?

Trafik kazası yapanlar dikkat! Aracınızdaki hasara karşılık değer parasını mutlaka sigorta şirketlerinden talep edin. Değer parasını alabilmek için bir aracıya, yardımcıya ihtiyacınız yok. O yüzden bu şekilde sizden para talep eden, yardımcı olacağını söyleyenlere itibar etmeyin. Kendiniz sigorta şirketinize başvurarak değer kaybını kolayca alabilirsiniz. Peki değer parasını almak için başvuru şartları neler? Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır? Merak edilen tüm soruları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sizler için cevapladı. İşte araç sahiplerini ilgilendiren tüm detaylar...

30.04.2019 07:50 - Son Güncelleme: 30.04.2019 07:50
Kaza yapan değer parası alır! Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır?

Türkiye'de her gün binlerce maddi hasarlı kaza gerçekleşiyor. Bu kazalarda hasar gören araçların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor.

Kaza yapan değer parası alır! Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır?

Ayrıca kaskosu bulunan araçlardaki hasarlar da yine sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Buraya kadar bir sorun yok. Sistem küçük aksaklıklar olsa da gayet iyi işliyor. Hatta şimdi kazalarda polis çağırmadan tutanak tutularak sorun hallediliyor. Hatta sigorta şirketlerinin cep telefonu uygulamalarıyla bile işlemler otomatik yapılıyor.

Kaza yapan değer parası alır! Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır?

Ancak bu tamirat sonrasında araçların değerleri düşüyor. Hasarlı oldukları TRAMER kayıtlarına giren araçlar satış sırasında daha düşük değerde satılıyor. Bu durum araç sahibine maddi zarar veriyor. Ancak birçok vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor. Bu da aracın değer kaybının tazmini.

Kaza yapan değer parası alır! Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır?

Birçok araç sahibi aracının tamiri sonrasında otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama durum öyle değil. Aracınızın değişen parçaları ya da yapılan boya sebebiyle değeri düşüyor.

Kaza yapan değer parası alır! Araçlarda oluşan değer kaybı nasıl hesaplanır?

Burada hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak
Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak