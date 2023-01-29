Emekliye %27 EK ZAM! SSK, BAĞ-KUR’luya 8 bin 35 TL kök MAAŞ! Fark yüzde 57’yi bulacak! 5.500,6.000,7.000 TL aylık alanlar...

Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek ortaya çıkmış oldu.