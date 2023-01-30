5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! SSK, Bağkur, EYT'lilere 4 bin 904 TL! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM'den...

Emekliler maaşlarının yanı sıra ek ödemelerle beraber ceplerini rahatlatıyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere bir kazanç da ikramiyeden gelecek. Yakında aralarında EYT'lilerin de bulunacağı emeklilere ikramiye konusunda artış sağlanacak. Bunun için 2 formül gündeme geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne kadar zamlanacak 2023? İşte merak edilenler...