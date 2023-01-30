5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! SSK, Bağkur, EYT'lilere 4 bin 904 TL! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM'den...
Emekliler maaşın yanında bir de ikramiye ödemesi alıyor. Emekliye verilen bayram ikramiyelerinden Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığından aylık bağlananlar faydalanabiliyor. EYT'lilerin de emekli olmasıyla beraber ikramiye kapısı onlara da açılacak. Peki, 2023'te emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte formüller...
30.01.2023 09:11 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:17
Emekliler maaşlarının yanı sıra ek ödemelerle beraber ceplerini rahatlatıyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere bir kazanç da ikramiyeden gelecek. Yakında aralarında EYT'lilerin de bulunacağı emeklilere ikramiye konusunda artış sağlanacak. Bunun için 2 formül gündeme geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne kadar zamlanacak 2023? İşte merak edilenler...
GÖZLER İKRAMİYEDE
Emeklilerin gözü şimdi de bayram ikramiyesinde... EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde. Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.