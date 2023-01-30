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Haberler Ekonomi 5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! SSK, Bağkur, EYT'lilere 4 bin 904 TL! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM'den...

5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! SSK, Bağkur, EYT'lilere 4 bin 904 TL! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM'den...

Emekliler maaşın yanında bir de ikramiye ödemesi alıyor. Emekliye verilen bayram ikramiyelerinden Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığından aylık bağlananlar faydalanabiliyor. EYT'lilerin de emekli olmasıyla beraber ikramiye kapısı onlara da açılacak. Peki, 2023'te emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte formüller...

takvim.com.tr
30.01.2023 09:11 - Son Güncelleme: 30.01.2023 09:17
SSK, Bağkur, EYT’lilere 4 bin 904 TL ek ödeme! 5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM’den...

Emekliler maaşlarının yanı sıra ek ödemelerle beraber ceplerini rahatlatıyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere bir kazanç da ikramiyeden gelecek. Yakında aralarında EYT'lilerin de bulunacağı emeklilere ikramiye konusunda artış sağlanacak. Bunun için 2 formül gündeme geldi. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne kadar zamlanacak 2023? İşte merak edilenler...

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SSK, Bağkur, EYT’lilere 4 bin 904 TL ek ödeme! 5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM’den...

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Emekliye verilen bayram ikramiyelerinden Bağ-Kur, SSK ve emekli sandığından aylık bağlananlar faydalanabiliyor.

2022'de Ramazan ve Kurban bayramlarından önce emekli bayram ikramiyeleri bin 100 TL olarak ödenmişti.

SSK, Bağkur, EYT’lilere 4 bin 904 TL ek ödeme! 5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM’den...

Bu sene de bayramlardan önce ikramiyeler hesaplara yatırılacak. Henüz 2023'te geçerli olacak ikramiye tutarları belirlenmedi.

SSK, Bağkur, EYT’lilere 4 bin 904 TL ek ödeme! 5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM’den...

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından emekliye bayram ikramiyelerinde de zam beklentisi oluştu.

SSK, Bağkur, EYT’lilere 4 bin 904 TL ek ödeme! 5.500 TL üstü maaş alana 2 ödeme birden gelecek! Emekliye karşılıksız duo kazanç! 2 ay sonra ATM’den...

GÖZLER İKRAMİYEDE

Emeklilerin gözü şimdi de bayram ikramiyesinde... EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde. Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor.

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