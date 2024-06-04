Emekliye 27 bin TL bayram müjdesi! Güzel haber geldi; SSK, Bağ-Kur'luya 6 bin TL ikramiye ile 2 maaş 1 arada! 10.000, 11.367, 12.500 TL alanlar...

1 Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir sağlayan banka promosyonları, Haziran ayında da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bankalar, müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için birbirinden avantajlı kampanyalarla rekabete giriyor.

2 Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında fırsatlar sürüyor. Bankaların pek çoğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı.