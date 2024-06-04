Emekliye 27 bin TL bayram müjdesi! Güzel haber geldi; SSK, Bağ-Kur'luya 6 bin TL ikramiye ile 2 maaş 1 arada! 10.000, 11.367, 12.500 TL alanlar...

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir sağlayan banka promosyonları, Haziran ayında da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bankalar, müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için birbirinden avantajlı kampanyalarla rekabete giriyor.
Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında fırsatlar sürüyor. Bankaların pek çoğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı.
Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı artırıyor. Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabilirken, ek koşullarla tutar 18 bin liraya kadar çıkıyor.