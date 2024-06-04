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Emekliye 27 bin TL bayram müjdesi! Güzel haber geldi; SSK, Bağ-Kur'luya 6 bin TL ikramiye ile 2 maaş 1 arada! 10.000, 11.367, 12.500 TL alanlar...

Haziran ayında bankalar arasındaki promosyon rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Emekli maaşlarına ek ödemelerle cazip kampanyalar sunan bankalar, müşterilerini çekmek için birbirinden farklı avantajlar sağlıyor. Bazı bankalar, toplamda 27 bin liraya varan promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan haziran ayında yatacak 3 bin TL'lik ikramiye de bekleniyor. İşte bankaların sunduğu en yüksek promosyon ödemeleri ve bu ödemelere hak kazanmak için gereken şartlar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 06:19 Güncelleme 04 Haziran 2024, 06:19
Emekliye 27 bin TL bayram müjdesi! Güzel haber geldi; SSK, Bağ-Kur’luya 6 bin TL ikramiye ile 2 maaş 1 arada! 10.000, 11.367, 12.500 TL alanlar... 1

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir sağlayan banka promosyonları, Haziran ayında da cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bankalar, müşterilerini çekmek ve mevcut müşterilerini elde tutmak için birbirinden avantajlı kampanyalarla rekabete giriyor.

Emekliye 27 bin TL bayram müjdesi! Güzel haber geldi; SSK, Bağ-Kur’luya 6 bin TL ikramiye ile 2 maaş 1 arada! 10.000, 11.367, 12.500 TL alanlar... 2

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında fırsatlar sürüyor. Bankaların pek çoğu Haziran ayı kampanyalarını açıkladı.

Emekliye 27 bin TL bayram müjdesi! Güzel haber geldi; SSK, Bağ-Kur’luya 6 bin TL ikramiye ile 2 maaş 1 arada! 10.000, 11.367, 12.500 TL alanlar... 3

Buna göre bazı bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 19 bankayla imzaladığı protokol kapsamında taban promosyon tutarını öderken, bazıları da tutarı artırıyor. Emekliler, seçtiği bankaya göre hiç şartsız 15 bin liraya varan ödeme alabilirken, ek koşullarla tutar 18 bin liraya kadar çıkıyor.

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