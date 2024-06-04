Milyonlara yeni maaş: Memurların ve emeklilerin zam oranı netleşiyor! 5 aylık enflasyon nasıl yansıyacak? Öğretmen, hemşire, polis ne alacak?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 22.72, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 17.38 artış kesinleşti. Haziran ayı TÜFE tahmini de zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 25'i, memurlarda yüzde 20'yi aşacağını ortaya koydu...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Bu yıla kök aylıkta yüzde 49.25 artışla başlayan memurların ve emeklilerin ikinci zammı da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle büyük ölçüde şekillendi. TÜİK verilerine göre;
Ocak enflasyonu yüzde 6.70, Şubat enflasyonu yüzde 4.53, Mart enflasyonu yüzde 3.16, Nisan enflasyonu yüzde 3.18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3.37 oldu. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72'yi buldu.
5 AYDA YÜZDE 6.71 FARK
Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda yüzde 22.72 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı da yüzde 6.71'e ulaştı; yüzde 10'luk Temmuz zammı bu oran ile yüzde 17.38'i buldu.