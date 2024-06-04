Milyonlara yeni maaş: Memurların ve emeklilerin zam oranı netleşiyor! 5 aylık enflasyon nasıl yansıyacak? Öğretmen, hemşire, polis ne alacak?

1 Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Bu yıla kök aylıkta yüzde 49.25 artışla başlayan memurların ve emeklilerin ikinci zammı da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle büyük ölçüde şekillendi. TÜİK verilerine göre;

2 Ocak enflasyonu yüzde 6.70, Şubat enflasyonu yüzde 4.53, Mart enflasyonu yüzde 3.16, Nisan enflasyonu yüzde 3.18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3.37 oldu. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72'yi buldu.