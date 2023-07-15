Emekliye %25 zamlı kök aylık! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne şekillendi! BAĞKUR SSK emeklisinin maaşlarına en az...
Meclis tarafından onaylanan düzenleme ile ilgili olarak emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 25'e varan artışlar yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam yapılacak ve buna ek olarak 5.23 puanlık iyileştirme uygulanacak. Bu şekilde zam oranı yüzde 25'e çıkarılmış olacak. Bu zam ve iyileştirmeler emekli maaşlarının kök aylıklarına yansıtılacak. Bu düzenlemeyle birlikte kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilere halen 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.
15.07.2023 09:28 - Son Güncelleme: 15.07.2023 09:28
16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi bu hafta Meclis'ten geçti ve bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı.
ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını 17 Temmuz'dan itibaren hesabında görecek.
Tahsis numaralarının son rakamına göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylıklarını alacak.