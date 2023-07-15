Emekliye %25 zamlı kök aylık! %4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne şekillendi! BAĞKUR SSK emeklisinin maaşlarına en az...

16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı düzenlemesi bu hafta Meclis'ten geçti ve bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılacak ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Öte yandan maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 19.77 olan zam oranı, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e çıkarıldı.