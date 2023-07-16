Beklenmedik rakam için yıl sonunu işaret ettiler! Altın fiyatları için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! Yeni rotada ortalık toz duman
İslam Memiş gram altın İslam Memiş gram altındaki yükselişle birlikte satış düşüncesinde olanlara yönelik açıklama yaptı. Memiş gram altında 1800 liralık olası zirve için tarih verdi. Satış için aceleci olunmaması uyarısı yaptı. Altın piyasasında gram altının yükseliş eğilimi gösterdiği bir dönemde, İslam Memiş 1800 liralık bir zirve noktasının mümkün olabileceğini belirtti. Öte yandan dünyaca tanınan finans şirketleri ons altın için sürpriz rakamı işaret etti. daki yükselişle birlikte satış düşüncesinde olanlara yönelik açıklama yaptı. Memiş gram altında 1800 liralık olası zirve için tarih verdi. Satış için aceleci olunmaması uyarısı yaptı. Altın piyasasında gram altının yükseliş eğilimi gösterdiği bir dönemde, İslam Memiş 1800 liralık bir zirve noktasının mümkün olabileceğini belirtti. Öte yandan dünyaca tanınan finans şirketleri ons altın için sürpriz rakamı işaret etti.
16.07.2023 13:20 - Son Güncelleme: 16.07.2023 13:20
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükseliş trendiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Memiş, gram altının 1800 liralık olası bir zirve noktasına ulaşabileceğini belirtirken, satış konusunda aceleci davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca dünyaca tanınan finans şirketleri ons altın için sürpriz bir rakamı işaret etti. Şimdi gözler altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine çevrildi.