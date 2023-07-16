Beklenmedik rakam için yıl sonunu işaret ettiler! Altın fiyatları için bugüne kadar yapılmış tüm tahminleri unutun! Yeni rotada ortalık toz duman

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altındaki yükseliş trendiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Memiş, gram altının 1800 liralık olası bir zirve noktasına ulaşabileceğini belirtirken, satış konusunda aceleci davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca dünyaca tanınan finans şirketleri ons altın için sürpriz bir rakamı işaret etti. Şimdi gözler altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine çevrildi.