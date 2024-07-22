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Emekliye 3 aylık zam farkı hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur'luya ekstra 825 TL yatacak! 1999-2000-2007 sonrası emekliler...

Emeklilerin merakla beklediği emekli aylıklarına zam teklifi sonunda Meclis'e geliyor. En düşük emekli aylığını 12.500 TL'ye yükseltecek olan teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.Teklifin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Yasalaşması halinde 3.7 milyon emekliye fark ödemeleri de yapılacak. Bu durumda da 10 bin TL'lik ödemeyi alan emeklilere 2.500 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak. İşte maaşa göre ödeme tablosu haberimizde...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 06:34 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:34
Emekliye 3 aylık zam farkı hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya ekstra 825 TL yatacak! 1999-2000-2007 sonrası emekliler... 1

Gözler emeklilerin alacağı fark ödemelerinde! Zamlı maaşlarını almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur emeklileri de fark ödemesi alacak.Yüzde 19.31'lik zam oranıyla oluşan fark ödemesi, memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak. Fark ödemesi, emeklilik tarihine göre 1 ay, 2 ay veya 3 aylık olarak hesaplanacak.

Emekliye 3 aylık zam farkı hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya ekstra 825 TL yatacak! 1999-2000-2007 sonrası emekliler... 2

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu ay yüzde 24.73 zam yansıtılırken, en düşük ödemedeki artış da gün sayıyor. En düşük emekli aylığı ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu'na geliyor. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren bu teklifin yer aldığı vergi paketi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Emekliye 3 aylık zam farkı hesabı çıktı! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya ekstra 825 TL yatacak! 1999-2000-2007 sonrası emekliler... 3

Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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