Emekli zammı bu hafta tamam: 12.500 TL yasası Genel Kurul'da! Kime, ne kadar fark yatırılacak?

Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması beklenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu ay yüzde 24.73 zam yansıtılırken, en düşük ödemedeki artış da gün sayıyor. En düşük emekli aylığı ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten teklif bu hafta TBMM Genel Kurulu 'na geliyor. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren bu teklifin yer aldığı vergi paketi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği devreye girecek. Ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban aylığın altında olanların ödemesi '5510 Ek 19' olarak adlandırılan bu destekle 12 bin 500 liraya tamamlanacak.

HAZİNE DESTEĞİ OLACAK Sürecin tamamlanmasıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Temmuz zammıyla birlikte kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalanların geliri 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

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ŞİMDİ NE ÖDENİYOR?

Emeklilere Temmuz aylıkları ödenmeye başladı. Yeni taban aylık henüz yasalaşmadığı için bu ödemeler yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira düzenlemesi kapsamında yapılıyor.

Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise yüzde 24.73 zam hesabıyla ortaya çıkan tutar yatırılıyor. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yasalaştıktan sonra hesaplarda olacak.