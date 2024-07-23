TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Maaşlara enflasyon artışı! Fark var mı?

Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ekonomistlerle yapılan ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42.95'e indi. Bu tahminin maaşlara nasıl yansıyacağı belli oldu.
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Temmuz zammını birbiri ardına cebine koyarken, enflasyon tahminleriyle şimdiden Ocak artışları için ipucu geliyor.
Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.95'e geriledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 çıkacak.
Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan ve bu ay kök aylıkları yüzde 24.73 artırılan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu tahmine göre 2025 yılına yüzde 14.60 maaş zammıyla başlayacak.