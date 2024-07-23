TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Maaşlara enflasyon artışı! Fark var mı?

1 Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Temmuz zammını birbiri ardına cebine koyarken, enflasyon tahminleriyle şimdiden Ocak artışları için ipucu geliyor.

2 Merkez Bankası'nın Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.95'e geriledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 çıkacak.