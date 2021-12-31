Emekliye 2022'de 6 okazyon masada! Kazanç takvimi netleşti: 2 zam, 2 ikramiye, promosyon... Sadece iki gün kaldı! Milyonlarca memur ve emeklinin zam için geri sayımı sona eriyor. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisiyle beraber emekli ve memurların zam oranları da netleşecek. Enflasyon verisi öncesi hesap uzmanlarının tahmin oranları da belli oldu. İşte 2022 emekli maaşlarına dair tüm merak edilenler!