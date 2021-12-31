Emekliye 2022'de 6 okazyon masada! Kazanç takvimi netleşti: 2 zam, 2 ikramiye, promosyon... Sadece iki gün kaldı!
2022 yılına girerken en merak edilen konulardan biri de emekli maaşları oldu. Ocak'ta 2 kez zam, 2 bayram ikramiyesi alacak emekliler, maaşlarında ekstra iyileştirme de yapılmasını bekliyor. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü olanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark verilecek. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Peki, 2022 emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem 2022 emekli ve emekli memur maaşları!
31.12.2021 18:54
- Son Güncelleme: 31.12.2021 18:54
Emekliye 2022'de 6 okazyon masada! Kazanç takvimi netleşti: 2 zam, 2 ikramiye, promosyon... Sadece iki gün kaldı! Milyonlarca memur ve emeklinin zam için geri sayımı sona eriyor. 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisiyle beraber emekli ve memurların zam oranları da netleşecek. Enflasyon verisi öncesi hesap uzmanlarının tahmin oranları da belli oldu. İşte 2022 emekli maaşlarına dair tüm merak edilenler!
2022'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emeklilere, Ocak'ta bir ek iyileştirme de gündemde.