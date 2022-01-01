Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar
Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL... Kamuda görev yapan memurların ve işçilerin, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin geliri bu ay artıyor. Gözler 3 Ocak'ta. Artışın ve yeni maaşların ipuçları var. İşte yeni kazançlar.
01.01.2022 06:59
- Son Güncelleme: 01.01.2022 06:59
AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.