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Haberler Ekonomi Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar

Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar

Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL... Kamuda görev yapan memurların ve işçilerin, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin geliri bu ay artıyor. Gözler 3 Ocak'ta. Artışın ve yeni maaşların ipuçları var. İşte yeni kazançlar.

Çığıl Ön Yener
01.01.2022 06:59 - Son Güncelleme: 01.01.2022 06:59
Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar

Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL...

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Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar

Kamuda görev yapan memurların ve işçilerin, emeklilerin, yaşlıların, engellilerin geliri bu ay artıyor. Gözler 3 Ocak'ta. Artışın ve yeni maaşların ipuçları var. İşte yeni kazançlar.

Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ:

Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar

Maaşlar 2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

Emekli, memur, memur emeklisi, kamu işçisi! Memura 5.279 TL, emekliye en az 1.950 TL: İşte yeni maaşlar

AA Finans Anketi'ndeki yüzde 30.05'lik 2021 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 19.91 olacak.

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