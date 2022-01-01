Aralarında İstanbul, Adana, Konya da var! 20 bin TL verenler 2+1, 3+1, 4+1 daireleri... Ev almak isteyenlere TOKİ'den yılbaşı fırsatı!
TOKİ konut satışları devam ediyor. 234.265,20 TL'ye Adana'dan 2+1 daire almak için 23.426,52 TL peşinat vermeniz yeterli. TOKİ bu daire için 180 vade imkanı sunuyor. Başlangıç taksit bedeli olarak da 1.171,33 TL isteniyor. Başvurular T. Halk Bankası AŞ. Adana İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (e-Devlet başvuruları 06 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir.) yapılıyor. Kura tarihi de 13 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İşte İstanbul, Erzurum, Giresun, Adana ve diğer illerdeki konut satıları hakkında detaylar...
01.01.2022 14:33
- Son Güncelleme: 01.01.2022 20:25
Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ, aralarında İstanbul, Adana ve Erzurum'un da yer aldığı bir çok ilde 2+1, 3+1, 4+1 daireleri satışa çıkardı. 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan konutlar kuralı satış yöntemiyle sahiplerini bulacak. Bodrum, zemin, 1, 2,3 ve 4. kattaki daireleri almak için acele edin. 2022'ye ev sahibi olarak girmek isteyenler için haberimizde TOKİ'nin satışta olan daireler hakkında bilgilere yer verdik. İşte orta gelir grubu için TOKİ konut satışları...
Başvuru Dönemi: 22.12.2021 - 07.01.2022
Kura Açık Artırma Tarihi: 13.01.2022
TOKİ ERZURUM KONUT SATIŞI
Proje Adı: ERZURUM İLİ, AŞKALE KANDİLLİ 96 ADET KONUT
Satış Grubu: Orta Gelir
Satış Türü: Açık Satış
Başvuru Dönemi: 24.11.2021 - 31.12.2021