Aralarında İstanbul, Adana, Konya da var! 20 bin TL verenler 2+1, 3+1, 4+1 daireleri... Ev almak isteyenlere TOKİ'den yılbaşı fırsatı!

Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ, aralarında İstanbul, Adana ve Erzurum'un da yer aldığı bir çok ilde 2+1, 3+1, 4+1 daireleri satışa çıkardı. 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılan konutlar kuralı satış yöntemiyle sahiplerini bulacak. Bodrum, zemin, 1, 2,3 ve 4. kattaki daireleri almak için acele edin. 2022'ye ev sahibi olarak girmek isteyenler için haberimizde TOKİ'nin satışta olan daireler hakkında bilgilere yer verdik. İşte orta gelir grubu için TOKİ konut satışları...