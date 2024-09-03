1 SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılında yapılan zamların ardından şimdi de 2025 yılı ocak ayına odaklandı. Yılın 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre Ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı bekleyen emekliler, TÜİK tarafından açıklanan verileri takip ediyor.

2 Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Açıklandı: Yüzde 3.23 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 3.23 olarak duyurdu. Ekonomistlerden İlk Tahminler: Yüzde 14.52 Zam Beklentisi AA Finans'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Ağustos ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2.64 olarak belirlendi. Aynı ankete göre, 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42.84 olarak öngörülüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında oluşacak TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artışı yüzde 14.52 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında bu oran üzerinden zam yapılacak.