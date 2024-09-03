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EMEKLİYE %19.77 ZAMLI MAAŞ! Yeni oranla Ocak maaş tablosu değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı için geri sayıma başladı. Zam oranını belirleyecek ikinci kritik veri için gözler bugün açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emeklilik beklenen veri sonrası güncel maaş tablosuna kilitlenmiş durumda. Ocak zammı için 4 yeni tahmin de açıklandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında ne kadar zam alacak? Zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte yeni oranlar ışığunda yapılan son hesaplamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 06:29 Güncelleme 03 Eylül 2024, 07:48
EMEKLİYE %19.77 ZAMLI MAAŞ! Yeni oranla Ocak maaş tablosu değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL... 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılında yapılan zamların ardından şimdi de 2025 yılı ocak ayına odaklandı. Yılın 2. yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre Ocak ayında maaşlara yansıyacak zammı bekleyen emekliler, TÜİK tarafından açıklanan verileri takip ediyor.

EMEKLİYE %19.77 ZAMLI MAAŞ! Yeni oranla Ocak maaş tablosu değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL... 2

Temmuz Ayı Enflasyon Verisi Açıklandı: Yüzde 3.23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon oranını yüzde 3.23 olarak duyurdu.

Ekonomistlerden İlk Tahminler: Yüzde 14.52 Zam Beklentisi

AA Finans'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Ağustos ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2.64 olarak belirlendi. Aynı ankete göre, 2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42.84 olarak öngörülüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısında oluşacak TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artışı yüzde 14.52 olacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında bu oran üzerinden zam yapılacak.

EMEKLİYE %19.77 ZAMLI MAAŞ! Yeni oranla Ocak maaş tablosu değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.300 TL... 3

Merkez Bankası'nın Öngörüleri: Yüzde 13.84 Zam Mümkün

Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 38 seviyesinde. Ancak tahmin aralığının üst bandı yüzde 42 olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda, ikinci 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10.64 ile 13.84 arasında değişebilir. Bu oranlar da emeklilerin Ocak zammını belirleyecek.

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