SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Öğrencilere 6.841 TL karne hediyesi! Takdir - Teşekkür belgesi alanlara Başarı Teşvik Programı ödenecek! İlkokul, ortaokul, lise...

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi kapsayan yeni bir sosyal yardım faaliyeti duyurulmuştu. Buna göre Başarı Teşvik Programı adı altında hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere, asgari ücretin %60'ı kadar para yardımı yapılacak. Başkan Erdoğan, duyurdukları yeni sosyal yardım faaliyetiyle ile ilgili yaptığı açıklamada, Başarı Teşvik Programı'nın devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretimdeki tüm öğrencileri kapsadığını vurgulamıştı. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, şartları neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 07:46 Güncelleme 21 Kasım 2023, 08:57
Öğrencilere 6.841 TL karne hediyesi! Takdir - Teşekkür belgesi alanlara Başarı Teşvik Programı ödenecek! İlkokul, ortaokul, lise... 1

Okullarda 1. dönem ara tatil sona erdi. Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken öğrencileri karne heyecanı da sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre karne dağıtımı yarıyıl ve yaz tatili öncesinde yapılıyor. Karne günü bekleyişi başlarken Başarı Teşvik Programı da gündemdeki yerini aldı. Başarılı öğrencilere net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. İşte Başarı Teşvik Programı hakkında bilgiler...

Öğrencilere 6.841 TL karne hediyesi! Takdir - Teşekkür belgesi alanlara Başarı Teşvik Programı ödenecek! İlkokul, ortaokul, lise... 2

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 iş takvimine göre; öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak.

Öğrencilere 6.841 TL karne hediyesi! Takdir - Teşekkür belgesi alanlara Başarı Teşvik Programı ödenecek! İlkokul, ortaokul, lise... 3

Yarıyıl tatili öncesi de 1. dönem karneleri dağıtılacak. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte Başarı Teşvik Programı yeniden gündeme geldi.

SON DAKİKA