Okullarda 1. dönem ara tatil sona erdi. Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken öğrencileri karne heyecanı da sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre karne dağıtımı yarıyıl ve yaz tatili öncesinde yapılıyor. Karne günü bekleyişi başlarken Başarı Teşvik Programı da gündemdeki yerini aldı. Başarılı öğrencilere net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. İşte Başarı Teşvik Programı hakkında bilgiler...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2023-2024 iş takvimine göre; öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak.
Yarıyıl tatili öncesi de 1. dönem karneleri dağıtılacak. Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte Başarı Teşvik Programı yeniden gündeme geldi.