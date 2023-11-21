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Okullarda 1. dönem ara tatil sona erdi. Yarıyıl tatili için geri sayım başlarken öğrencileri karne heyecanı da sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre karne dağıtımı yarıyıl ve yaz tatili öncesinde yapılıyor. Karne günü bekleyişi başlarken Başarı Teşvik Programı da gündemdeki yerini aldı. Başarılı öğrencilere net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa başarı desteği verilecek. İşte Başarı Teşvik Programı hakkında bilgiler...