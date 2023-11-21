Torba Yasa için ilk 3 madde belirlendi! 5 yıl erken emeklilik, ehliyet affı, taşerona kadro, refah payı bekleyenler dikkat! Meclis o tarihte...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ikinci torba yasanın Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bu yasa, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan gençlere kadar geniş bir kesimi etkileyecek. İşte yasada yer alması beklenen başlıca konular...
Emeklilere İki Aşamalı Zam
Yaklaşık 17 milyon emekli, Ocak ayında enflasyon verileriyle birlikte maaş artışı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alacakken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı talep ediyor.
Tahminlere göre, 6 aylık enflasyon, OVP'deki yüzde 65'lik yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında olacak.