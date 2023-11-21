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Torba Yasa için ilk 3 madde belirlendi! 5 yıl erken emeklilik, ehliyet affı, taşerona kadro, refah payı bekleyenler dikkat! Meclis o tarihte...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen ikinci torba yasa, geniş bir yelpazede milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli konuları içeriyor. Emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan gençlere kadar pek çok kesimi yakından ilgilendiren torba yasada öne çıkan başlıklar arasında emeklilerin yeni zamları, esnafın Bağ-Kur prim avantajları, ev kadınlarının erken emekliliği gibi meseleler bulunuyor. Ayrıca, taşeronlar ve memurlar da bu yasayı merakla bekliyor. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte detaylar ve maddeler...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 11:15 Güncelleme 21 Kasım 2023, 11:15
Torba Yasa için ilk 3 madde belirlendi! 5 yıl erken emeklilik, ehliyet affı, taşerona kadro, refah payı bekleyenler dikkat! Meclis o tarihte... 1

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ikinci torba yasanın Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bu yasa, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan gençlere kadar geniş bir kesimi etkileyecek. İşte yasada yer alması beklenen başlıca konular...

Torba Yasa için ilk 3 madde belirlendi! 5 yıl erken emeklilik, ehliyet affı, taşerona kadro, refah payı bekleyenler dikkat! Meclis o tarihte... 2

Emeklilere İki Aşamalı Zam
Yaklaşık 17 milyon emekli, Ocak ayında enflasyon verileriyle birlikte maaş artışı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alacakken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı talep ediyor.

Torba Yasa için ilk 3 madde belirlendi! 5 yıl erken emeklilik, ehliyet affı, taşerona kadro, refah payı bekleyenler dikkat! Meclis o tarihte... 3

Tahminlere göre, 6 aylık enflasyon, OVP'deki yüzde 65'lik yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında olacak.

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