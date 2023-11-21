Torba Yasa için ilk 3 madde belirlendi! 5 yıl erken emeklilik, ehliyet affı, taşerona kadro, refah payı bekleyenler dikkat! Meclis o tarihte...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ikinci torba yasanın Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bu yasa, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan gençlere kadar geniş bir kesimi etkileyecek. İşte yasada yer alması beklenen başlıca konular...

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Emeklilere İki Aşamalı Zam

Yaklaşık 17 milyon emekli, Ocak ayında enflasyon verileriyle birlikte maaş artışı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alacakken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı talep ediyor.