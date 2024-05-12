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Emekliye 18.700 TL'lik yeni ödeme çıktı! Şahane haber geldi, SSK, Bağ-Kur'luya 6.000 TL ikramiye ile 2'si 1 arada maaş! 10.000, 11.370 TL alanlar...

Emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zam, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Emekli bayram ikramiyeleri, 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartılarak, emeklilere ek bir maddi destek sağlandı. Ancak şimdi ikinci ikramiye öncesi yeni bir zam yapılması da gündeme geldi. Yaklaşık 16 milyon emekliye, dul ve yetime bayram ikramiyesi verilmesi planlanıyor. Bu yılki ödeme, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların bayram hazırlıklarını daha rahat bir şekilde yapabilmeleri için tasarlanmış durumda.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 10:41 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 10:41
Emekliye 18.700 TL’lik yeni ödeme çıktı! Şahane haber geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 6.000 TL ikramiye ile 2’si 1 arada maaş! 10.000, 11.370 TL alanlar... 1

Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelip mutluluğu paylaştığımız, içtenlik ve neşenin doruklarda olduğu özel günlerdir. Türkiye'de bayram coşkusunu artıran önemli bir detay da bayram ikramiyeleridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı.

Emekliye 18.700 TL’lik yeni ödeme çıktı! Şahane haber geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 6.000 TL ikramiye ile 2’si 1 arada maaş! 10.000, 11.370 TL alanlar... 2

Emekliler temmuzda alacağı zamla heyecanla beklerken bir yandan da bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini yakından takip ediyor. İkramiyeler, bu yıl 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı.

Emekliye 18.700 TL’lik yeni ödeme çıktı! Şahane haber geldi, SSK, Bağ-Kur’luya 6.000 TL ikramiye ile 2’si 1 arada maaş! 10.000, 11.370 TL alanlar... 3

Ramazan Bayramı için ikramiyelerini alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi 3'er bin liralık bir ikramiye ödemesi daha alacak.

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