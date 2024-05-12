Emekliye 18.700 TL'lik yeni ödeme çıktı! Şahane haber geldi, SSK, Bağ-Kur'luya 6.000 TL ikramiye ile 2'si 1 arada maaş! 10.000, 11.370 TL alanlar...

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Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelip mutluluğu paylaştığımız, içtenlik ve neşenin doruklarda olduğu özel günlerdir. Türkiye'de bayram coşkusunu artıran önemli bir detay da bayram ikramiyeleridir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişiye bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı.