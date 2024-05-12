Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?

1 Milyonlarca emeklinin ve memurun alacağı yılın ikinci zam oranı için geri sayım devam ediyor. Yüzde 68.80 olarak açıklanan Nisan ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.

2 Aralık ile Mayıs arasında oluşan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak hesaplandı. Bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek ve emekliler ile kamu çalışanların Temmuz ayında alacakları yılın ikinci zam oranı şekillenmiş olacak.