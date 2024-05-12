Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?

Emeklilerin merak ettiği zamda 4 aylık oran yüzde 18.72 oldu. Bunun üzerine iki veri daha eklenecek. Peki hangi emekli yüzde kaç zam alacak? İşte o hesap...
Milyonlarca emeklinin ve memurun alacağı yılın ikinci zam oranı için geri sayım devam ediyor. Yüzde 68.80 olarak açıklanan Nisan ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.
Aralık ile Mayıs arasında oluşan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak hesaplandı. Bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek ve emekliler ile kamu çalışanların Temmuz ayında alacakları yılın ikinci zam oranı şekillenmiş olacak.
ÜÇ AYAKLI ARTIŞ OLDU
Ocak ayında yüzde 37.57 olarak çıkan 6 aylık enflasyon yüzde 49.25'e tamamlanmış ve tüm memurlar ile tüm emeklilere bu oranda zam yapılmıştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.68 puanlık refah payı eklenmişti.