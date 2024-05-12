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Tarım Kredi Market 12-17 Mayıs kataloğu 2024! 23,90'a düştü; 41 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, deterjan, fındık, tiryaki siyah çay...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların ekonomik taleplerini karşılamak ve ucuz yolla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yeni indirimlerini duyurdu. 11-17 Mayıs tarihlerine özel olarak belirlenen indirimli ürünler listesi, temel ihtiyaçları karşılayan birçok ürünü kapsıyor.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 14:30 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 14:30
Tarım Kredi Market 12-17 Mayıs kataloğu 2024! 23,90’a düştü; 41 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, deterjan, fındık, tiryaki siyah çay... 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, tüketicilerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla mayıs ayına özel bir indirim kampanyası başlatıyor. 11-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamında, birbirinden temel ve gıda ürünlerinde önemli indirimler sunulacak. Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler arasında et ürünleri öne çıkıyor. Kıyma, sucuk ve sosis gibi protein kaynağı olan ürünlerde büyük indirimler yer alıyor. Ayrıca, sağlık açısından önemli olan balık da bu indirimlerden nasibini alıyor.

Tarım Kredi Market 12-17 Mayıs kataloğu 2024! 23,90’a düştü; 41 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, deterjan, fındık, tiryaki siyah çay... 2

Siyah Zeytin: 169,00 TL

Tarım Kredi Market 12-17 Mayıs kataloğu 2024! 23,90’a düştü; 41 üründe altın indirimler! Ayçiçek yağı, deterjan, fındık, tiryaki siyah çay... 3

Limonata: 23,90 TL

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