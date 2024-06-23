Emekliye 17.000 TL maaş hesabı çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %38 zam + çifte artış yolda! 10.000, 11.150, 12.500 TL alanlar...

1 Emekliler için Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin detaylar netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam, ilk 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda şekillenecekken, memur emeklilerine ise yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark ödenecek. Bu oranlar, 3 Temmuz'da kesinleşecek.

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Artış için enflasyon verileri de dikkate alınacak. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 25 seviyesinde bekleniyor. Eğer taban aylığa bu artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 12 bin 500 liraya çıkacak.