SSK cebirsel yaş gün çıkarma tablosu! 1992 1998 2009 arası emeklilik sistemi sil baştan!

Emeklilik hayatımızın dönüm noktalarından biri ve finansal istikrarımız için kritik bir aşama. SGK'nın sunduğu yeni emeklilik hesaplama aracı kullanıcıların gelecekteki maddi güvencelerini daha iyi planlamalarına olanak tanıyor. Emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını öğrenmek, bireylerin maddi geleceklerini daha güvenli bir şekilde şekillendirmelerine yardımcı oluyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş hayatına yeni başlayan vatandaşlar için emeklilik hesaplama tablosunu hayata geçirdi. SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen bu araç emeklilik planlaması yapmak isteyenlere net ve şeffaf bir rehberlik sunuyor. Çalışanlar kariyerleri boyunca biriktirdikleri prim günlerini ve tahmini emeklilik yaşını girerek emeklilik tarihlerini kolaylıkla hesaplayabiliyor.
KISMİ EMEKLİLİK: 10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI
Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara sunulan bir fırsat.
Ancak bu imkandan yararlanabilmek için 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak ve toplam 3600 prim gününe ulaşmış olmak gerekiyor.