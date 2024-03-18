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Emekliye 17 bin 485 lira maaş tablosu çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya % 22.67 zam + 3.500 TL fatura desteği geliyor! 10.550, 11.250 TL aylık alanlar...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında gerçekleşecek olan zam oranlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Anket sonuçlarına göre, 5 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.68'lik bir artışı işaret ederken, memurlar ve emeklileri için bu oran yüzde 17.34 olarak öngörülüyor. Öte yandan emekliler için hem ikramiye hem de çeşitli destekler sağlanacak. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 06:25 Güncelleme 18 Mart 2024, 06:26
Emekliye 17 bin 485 lira maaş tablosu çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya % 22.67 zam + 3.500 TL fatura desteği geliyor! 10.550, 11.250 TL aylık alanlar... 1

Yeni yıla giren milyonlarca emekli, maaşlarına ve bayram ikramiyelerine yapılan yüksek zamlarla sevindiler. Öncelikle maaşlara yansıtılan yüzde 49.25'lik zam, emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkiledi. Ayrıca, taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi de emeklilerin gelir seviyelerini artırdı. Daha sonra gelen haber ise bayram ikramiyelerini kapsıyordu. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, emeklilere ek bir maddi destek sağladı. Bu zamla birlikte bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilirken, emeklilerin yeni yıl coşkusu daha da arttı.

Emekliye 17 bin 485 lira maaş tablosu çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya % 22.67 zam + 3.500 TL fatura desteği geliyor! 10.550, 11.250 TL aylık alanlar... 2

Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Emekliye 17 bin 485 lira maaş tablosu çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur’luya % 22.67 zam + 3.500 TL fatura desteği geliyor! 10.550, 11.250 TL aylık alanlar... 3

ANKETTEN NE ÇIKTI?
İlk 6 aylık enflasyon verisinden şu ana kadar 2'si belli oldu. TÜİK verilerine göre, Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 11.54 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye 4 enflasyon verisi kaldı. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mart için yüzde 3.43, Nisan ayı için yüzde 3.42, Mayıs için ise yüzde 2.82 olarak yer aldı.

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