Emekliye 17 bin 485 lira maaş tablosu çıktı! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya % 22.67 zam + 3.500 TL fatura desteği geliyor! 10.550, 11.250 TL aylık alanlar...

1 Yeni yıla giren milyonlarca emekli, maaşlarına ve bayram ikramiyelerine yapılan yüksek zamlarla sevindiler. Öncelikle maaşlara yansıtılan yüzde 49.25'lik zam, emeklilerin maddi durumunu olumlu yönde etkiledi. Ayrıca, taban aylık ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi de emeklilerin gelir seviyelerini artırdı. Daha sonra gelen haber ise bayram ikramiyelerini kapsıyordu. Bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam, emeklilere ek bir maddi destek sağladı. Bu zamla birlikte bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilirken, emeklilerin yeni yıl coşkusu daha da arttı.

2 Bu yıla yüzde 49.25 zam ile başlayan memurlar ve emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.