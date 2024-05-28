Emekliye 15.055 TL maaş çizelgesi çıktı! Müjde geldi, EYT, SSK, Bağ-Kur'luya Kurban Bayramı öncesi 2 ödeme 1 arada yapılacak! 10.000, 11.500 TL alanlar...

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam miktarı, Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşecek. Nisan ayı enflasyon verilerine göre belirlenen 4 aylık enflasyon farkı, Temmuz zammı beklentilerini daha da şekillendirdi.

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YENİ ANKET AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye sadece Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de bu verilere ilişkin ipucunu verdi.