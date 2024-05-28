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Emekliye 15.055 TL maaş çizelgesi çıktı! Müjde geldi, EYT, SSK, Bağ-Kur'luya Kurban Bayramı öncesi 2 ödeme 1 arada yapılacak! 10.000, 11.500 TL alanlar...

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı, yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. İlk 4 aylık enflasyon verilerine göre maaşlara yapılacak artış oranı %18.72 olarak hesaplandı. Geri kalan 2 aylık enflasyon verisi için ise Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ipuçları sunuyor.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 06:31 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 06:31
Emekliye 15.055 TL maaş çizelgesi çıktı! Müjde geldi, EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2 ödeme 1 arada yapılacak! 10.000, 11.500 TL alanlar... 1

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayında Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam miktarı, Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netleşecek. Nisan ayı enflasyon verilerine göre belirlenen 4 aylık enflasyon farkı, Temmuz zammı beklentilerini daha da şekillendirdi.

Emekliye 15.055 TL maaş çizelgesi çıktı! Müjde geldi, EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2 ödeme 1 arada yapılacak! 10.000, 11.500 TL alanlar... 2

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Yaklaşık 1 ay sonra emeklilerin zam oranları belli olacak. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri kök aylıklara yansıtılacak artışı ortaya koyacak. Bu oran merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Emekliye 15.055 TL maaş çizelgesi çıktı! Müjde geldi, EYT, SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 2 ödeme 1 arada yapılacak! 10.000, 11.500 TL alanlar... 3

YENİ ANKET AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Zam oranlarının belli olması için geriye sadece Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de bu verilere ilişkin ipucunu verdi.

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