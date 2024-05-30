Emekliye 25.46 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 3.3 ikramiye + 14.427 TL maaş altın tepside sunulacak! 10.000, 11.350 TL alanlar...

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Memur ve memur emeklileri kadar SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Temmuz zammını büyük bir heyecanla bekliyor. Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarında önemli farklılıklar olacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamları ve yapılan tahmin anketlerine göre, 2024 yılının ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25.46'yı bulabileceği öngörülüyor. Peki, bu tahminlerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammıyla maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem hesaplama...