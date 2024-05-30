PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye 25.46 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 3.3 ikramiye + 14.427 TL maaş altın tepside sunulacak! 10.000, 11.350 TL alanlar...

Temmuz ayı, milyonlarca memur, kamu çalışanı ve emekli için zam ayı olacak. Bu dönemde maaş artışlarıyla birlikte sosyal destek ödemeleri ve kıdem tazminatları da güncellenecek. Temmuz zammı, enflasyon oranlarına göre belirlenecek ve ipuçları şimdiden gelmeye başladı. Peki, Temmuz ayında kim, ne kadar maaş alacak? İşte SSK, Bağ-Kur memur, memur emeklileri ve sosyal yardımlar için maaş tablosu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 06:34 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 06:34
Emekliye 25.46 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 3.3 ikramiye + 14.427 TL maaş altın tepside sunulacak! 10.000, 11.350 TL alanlar... 1

Memur ve memur emeklileri kadar SSK ve Bağ-Kur emeklileri de Temmuz zammını büyük bir heyecanla bekliyor. Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarında önemli farklılıklar olacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamları ve yapılan tahmin anketlerine göre, 2024 yılının ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 25.46'yı bulabileceği öngörülüyor. Peki, bu tahminlerle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammıyla maaşları ne kadar olacak? İşte kalem kalem hesaplama...

Emekliye 25.46 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 3.3 ikramiye + 14.427 TL maaş altın tepside sunulacak! 10.000, 11.350 TL alanlar... 2

* SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI: Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle kök aylıkları 11.68 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 49.25 artırılan SSK ve Bağ-Kur'lular, Temmuz'da da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti.

Emekliye 25.46 zamlı maaş hesabı çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 3.3 ikramiye + 14.427 TL maaş altın tepside sunulacak! 10.000, 11.350 TL alanlar... 3

Geriye 2 veri kalırken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminleri zam oranının yüzde 25.46 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Bu artışa ilave refah payı, yeni taban aylık gibi düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı da Temmuz'da belli olacak.

SON DAKİKA