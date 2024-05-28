Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?

1 Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.01 beklenirken, buna göre en düşük aylık 14 bin 741 liradan 17 bin 691 liraya çıkacak. Ayrıca Temmuz'da memur emeklilerine refah payı konusu da karara bağlanacak.

2 EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Artış yüzde 20.01 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 262 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 741 liraya yükselecek.