Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?

Yaklaşan Temmuz ayıyla birlikte emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara, engellilerden evde yakınına bakanlara kadar milyonlara yapılan ödemeler artacak. 13 ayrı gelir yükselecek.
Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.01 beklenirken, buna göre en düşük aylık 14 bin 741 liradan 17 bin 691 liraya çıkacak. Ayrıca Temmuz'da memur emeklilerine refah payı konusu da karara bağlanacak.
EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Artış yüzde 20.01 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 262 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 741 liraya yükselecek.
KAMU İŞÇİLERİ
Bu yıl maaşlarına ilk olarak yüzde 32.57 artış yansıtılan kamu işçilerinin ikinci zammı ise 'yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark' şeklinde olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olursa zam oranı yüzde 14.05 farkla yüzde 25.46'ya ulaşacak. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 liradan 41 bin 602 liraya çıkacak.