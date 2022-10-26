Emekliye 1.500 TL nakit ödeme! SSK, Bağkur, 4C herkes yararlanacak! Acele edin son 5 gün kaldı! Maaşı 3.500, 4.000, 5.000 TL olan emekliler...
Emeklilere yeni ödeme müjdesi geldi. Emekli maaşı alanlara ek 1.500 TL bonus fırsatı duyurusu yapıldı. SSK, Bağkur, 4C ayrımı yapılmadan tüm emekliler bu fırsattan yararlanacak. İşte detaylar...
26.10.2022 22:07 - Son Güncelleme: 26.10.2022 22:07
Emekli maaşını taşıyanlara özel 7.500 TL'ye varan ödül ayrıcalığı!
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilerimize 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı!
Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar olan EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT ve havale işlemleri dahil değildir.)