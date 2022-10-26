İŞKUR 7.500 TL maaşla 125 BİN personel alacak! 81 ilde ACİL anons fişeği patladı! KPSS şartı yok: 19-48 yaş arası herkes müracaat edebilir!

KPSS şartı olmadan okuması yazması olan tüm kişileri ilgilendiren ilan açıklandı. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları devamlı olarak güncelleniyor. Personel alımları içinde beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. İşte en güncel İŞKUR iş ilanları!