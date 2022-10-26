İŞKUR 7.500 TL maaşla 125 BİN personel alacak! 81 ilde ACİL anons fişeği patladı! KPSS şartı yok: 19-48 yaş arası herkes müracaat edebilir!
İŞKUR tarafından yayınlanan güncel ilanlar takip ediliyor. İŞKUR her ay yayınladığı kamu personel alımları ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanlarıyla binlerce kişinin iş bulmasına vesile oluyor. Ekim ayı güncel ilanlarda 120 bin açık işçi sayısı olduğu duyuruldu. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Adaylardan KPSS şartı istenebildiği gibi KPSS şartsız iş ilanları da bulunuyor. İşte İŞKUR Ekim- Kasım ayı güncel iş ilanları 2022!
KPSS şartı olmadan okuması yazması olan tüm kişileri ilgilendiren ilan açıklandı. İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları devamlı olarak güncelleniyor. Personel alımları içinde beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. İşte en güncel İŞKUR iş ilanları!
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
114.791 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 114.791'i aştı.
Yılbaşından bu yana 1.088.939 aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 23 bin kişiyle beden işçiliği geliyor.